“Guardate, fuori di testa”. _Covid, Flavio Briatore ancora all’attacco. E la foto scatena la polemica (Di martedì 27 ottobre 2020) Flavio Briatore non ci sta. Dopo settimane di silenzio l’imprenditore torna a farsi sentire dalla sua residenza di Montecarlo. Dopo esser guarito dal Covid, Flavio Briatore è tornata più carico che mai. Una figura che divide, se una parte di chi lo ascolta lo invita a tacere sulle questioni italiani in ragione dei suoi pregressi non idilliaci con il fisco. Dall’altra c’è chi lo idolatra, esaltandone le caratteristiche di imprenditore vincente. Quello che è certo è che ogni volta che entra in campo Flavio Briatore trova il modo di far parlare di sé. L’ultima volta, prima di questa, in diretta al Grande Fratello Vip programma la quale sta partecipando la ex moglie Elisabetta Gregoraci. Era arrivato a mandare una lettera per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)non ci sta. Dopo settimane di silenzio l’imprenditore torna a farsi sentire dalla sua residenza di Montecarlo. Dopo esser guarito dal Covid,è tornata più carico che mai. Una figura che divide, se una parte di chi lo ascolta lo invita a tacere sulle questioni italiani in ragione dei suoi pregressi non idilliaci con il fisco. Dall’altra c’è chi lo idolatra, esaltandone le caratteristiche di imprenditore vincente. Quello che è certo è che ogni volta che entra in campotrova il modo di far parlare di sé. L’ultima volta, prima di questa, in diretta al Grande Fratello Vip programma la quale sta partecipando la ex moglie Elisabetta Gregoraci. Era arrivato a mandare una lettera per ...

Giada03112915 : @_itslaurah_ Guardate che potete far valere le vostre opinioni anche senza tirare fuori continuamente la storia del… - juvecrazia : Ma poi mi fa ridere che le “tifose” dicano ste cose. Scusate ma voi quando guardate i gp non insultate nessuno? No… - marilena1_ : @Viperissima_ Lo hanno sbattuto fuori dal confessionale perchè dovevano chiamare la gatta morta a fare il resocon… - PupazzoEugenio : Facciamo un gioco. Guardate queste pagelle di Valdiserri e provate a capire quale sia stato il risultato finale del… - pocaontas883 : @fraancescaa00 No va be ma state fuori, guardate che Tommaso non ha bisogno di queste falsità -

Ultime Notizie dalla rete : “Guardate fuori Trump esce dall’ospedale: «Non temete il Covid». Ma per i medici non è fuori pericolo Corriere della Sera