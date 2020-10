Graziella Lonardi Buontempo | donna di quadri e donna di cuore

(Di martedì 27 ottobre 2020) Nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, bella risonanza ha riscosso il documentario ‘di’ scritto da Graziamaria Dragani e Fabrizio Corallo e diretto da Gabriele Raimondi, con la voce narrante di Iaia Forte: ha ripercorso, grazie alle testimonianze di familiari, intellettuali e artisti, la storia straordinaria di, scomparsa dieci anni fa, dopo una vita dedicata alla promozione dell’arte contemporanea.Vissuta per molti anni a Roma, dove aveva stabilito il fulcro della sua attività a palazzo Taverna, questa instancabile organizzatrice di cultura tradiva la sua origine napoletana per la velocità del pensiero, la capacità di socializzare e la generosità nel coltivare amicizie vecchie e nuove.La ...

Pur non avendo una preparazione specifica, Graziella Lonardo Buontempo arrivò per intuito e passione ad organizzare mostre che oggi potremmo definire profetiche, e a far conoscere artisti che si sono ...