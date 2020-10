Grande Fratello Vip nuovi ingressi rimandati: cosa è successo? (Di martedì 27 ottobre 2020) Puntata insolita quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, alcune dinamiche in programma e previste sono saltate e il reality si adegua giorno per giorno a dei cambiamenti inaspettati. Era tutto pronto, o quasi, per l’entrata nella casa dei nuovi inquilini, le pagine social del reality avevano reso noto che Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma sarebbero entrati nella casa di Cinecittà ieri sera, ma qualcosa non è andato come previsto: tutta colpa del Covid? A spiegare il cambio di programma, deludendo anche i concorrenti all’interno del reality, Alfonso Signorini che ha parlato di problemi, ma soprattutto ha insinuato che tra i nuovi scelti potrebbe esserci un sospetto Covid. In attesa di sapere gli esiti degli esami, il direttore di Chi ha messo ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Puntata insolita quella delVip andata in onda ieri sera, alcune dinamiche in programma e previste sono saltate e il reality si adegua giorno per giorno a dei cambiamenti inaspettati. Era tutto pronto, o quasi, per l’entrata nella casa deiinquilini, le pagine social del reality avevano reso noto che Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma sarebbero entrati nella casa di Cinecittà ieri sera, ma qualnon è andato come previsto: tutta colpa del Covid? A spiegare il cambio di programma, deludendo anche i concorrenti all’interno del reality, Alfonso Signorini che ha parlato di problemi, ma soprattutto ha insinuato che tra iscelti potrebbe esserci un sospetto Covid. In attesa di sapere gli esiti degli esami, il direttore di Chi ha messo ...

