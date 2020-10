Grande Fratello Vip, Mario Balotelli commenta la sfuriata di Maria Teresa Ruta (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri sera, nel corso della tredicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5, Mario Balotelli ha commentato gli accadimenti che hanno coinvolto il Fratello Enock Barwuah al centro delle polemiche per una reazione infelice nei confronti di Guenda Goria. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, durante una cena, aveva manifestato di essere stata colpita (negativamente) nella propria sensibilità di donna per l’uscita fuori luogo del calciatore verso Dayane Mello… scatenando, poi, il putiferio in casa. Mario Balotelli: le scuse dopo la battuta su Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 Durante l’ultimo appuntamento, con il reality di ... Leggi su gossipblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri sera, nel corso della tredicesima puntata del ‘Vip 5,hato gli accadimenti che hanno coinvolto ilEnock Barwuah al centro delle polemiche per una reazione infelice nei confronti di Guenda Goria. La figlia di Amedeo Goria e, durante una cena, aveva manifestato di essere stata colpita (negativamente) nella propria sensibilità di donna per l’uscita fuori luogo del calciatore verso Dayane Mello… scatenando, poi, il putiferio in casa.: le scuse dopo la battuta su Dayane Mello alVip 5 Durante l’ultimo appuntamento, con il reality di ...

