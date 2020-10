Grande Fratello Vip 5 tutti contro Guenda anche il padre l’attacca e Maria Teresa sbotta (video) (Di martedì 27 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 Guenda contro Enock, accuse e scuse. Amedeo Goria definisce la figlia bipolare e Maria Teresa sbotta (video) La famiglia Goria è stata al centro della scena nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di lunedì 26 ottobre, al di là dello scherzo con la finta eliminazione e dei mancati ingressi causa Covid, è stata Guenda un altro importante argomento di discussione. Dopo il ciclone Mario Balotelli con la frase triviale rivolta a Dayane della scorsa settimana che ha generato una forte eco mediatica, 48 ore dopo il fatto Guenda si è rivolta a Enock chiedendo che prendesse le distanze dal Fratello, ottenendo una reazione ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 27 ottobre 2020)Vip 5Enock, accuse e scuse. Amedeo Goria definisce la figlia bipolare e) La famiglia Goria è stata al centro della scena nella puntata delVip 5 di lunedì 26 ottobre, al di là dello scherzo con la finta eliminazione e dei mancati ingressi causa Covid, è stataun altro importante argomento di discussione. Dopo il ciclone Mario Balotelli con la frase triviale rivolta a Dayane della scorsa settimana che ha generato una forte eco mediatica, 48 ore dopo il fattosi è rivolta a Enock chiedendo che prendesse le distanze dal, ottenendo una reazione ...

