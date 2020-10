Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi si scaglia contro gli autori (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Tommaso Zorzi si è scagliato contro gli autori del Grande Fratello Vip 5 che lo avrebbero cacciato dal confessionale perché non ha risposto alle loro sollecitazioni secondo le attese. Tommaso Zorzi infuriato con gli autori del Grande Fratello Vip 5 perchè, a suo dire, dopo averlo invitato a dire qualcosa di provocatorio da inserire nelle clip per la diretta televisiva, e dopo il suo rifiuto, lo avrebbero cacciato in malo modo dal confessionale. L'ira di Tommaso Zorzi contro gli autori del Grande Fratello Vip smaschera uno dei tanti segreti di Pulcinella del reality: ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020)si ètoglidelVip 5 che lo avrebbero cacciato dal confessionale perché non ha risposto alle loro sollecitazioni secondo le attese.infuriato con glidelVip 5 perchè, a suo dire, dopo averlo invitato a dire qualcosa di provocatorio da inserire nelle clip per la diretta televisiva, e dopo il suo rifiuto, lo avrebbero cacciato in malo modo dal confessionale. L'ira diglidelVip smaschera uno dei tanti segreti di Pulcinella del reality: ...

ZZiliani : Calcio & pandemia. Mentre da noi Mancini posta vignette negazioniste e Balotelli cretineggia al Grande Fratello, in… - GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - matteosalvinimi : ... nella torre d’avorio del Palazzo. Come Lega stiamo mobilitando i nostri sindaci sia contro le misure ingiuste d… - l0nelyheart_ : mi raccomando raga Grande Fratello: PATRIZIA DE BLANCK SQUALIFICATA DAL GFVIP - Firma la petizione!… - lalauralosa : RT @Angela91973166: #GFVIP grande fratello cosa vogliamo fare per tutte le cose brutte che dice la contessa dal gay al negro dal sparati ec… -