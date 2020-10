Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi contro gli autori (video) (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo la tredicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, ieri sera, lunedì 27 ottobre 2020, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad un lungo sfogo con le amiche della ‘stanza blu’, ovvero Stefania Orlando, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Il giovane influencer, durante la notte, si è lamentato, per il trattamento ricevuto, in confessionale, da parte degli autori per essere stato liquidato in malo modo senza una spiegazione plasubile: Tommaso RACCONTA DI ESSERE STATO CACCIATO DAL CONFESSIONALE #GFVIP pic.twitter.com/D2tzfZtg9b — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima ) October 27, 2020 Le parole dell’ex protagonista di ‘Riccanza’, che non sono sfuggite al popolo del web, non lasciano spazio ... Leggi su gossipblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo la tredicesima puntata del ‘Vip 5’, in onda, ieri sera, lunedì 27 ottobre 2020,si è lasciato andare ad un lungo sfogo con le amiche della ‘stanza blu’, ovvero Stefania Orlando, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Il giovane influencer, durante la notte, si è lamentato, per il trattamento ricevuto, in confessionale, da parte degliper essere stato liquidato in malo modo senza una spiegazione plasubile:RACCONTA DI ESSERE STATO CACCIATO DAL CONFESSIONALE #GFVIP pic.twitter.com/D2tzfZtg9b — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima ) October 27, 2020 Le parole dell’ex protagonista di ‘Riccanza’, che non sono sfuggite al popolo del web, non lasciano spazio ...

