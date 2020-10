Grande Fratello VIP 5: Maria Teresa Ruta infuriata con Amedeo Goria, ecco perché (Di martedì 27 ottobre 2020) In una puntata scandita dal nulla più totale (niente nomination, niente eliminazione, niente nuovi ingressi), l’unico momento di vitalità vissuto nel corso della puntata di lunedì 26 ottobre 2020 del Grande Fratello VIP 5 ci è stato gentilmente fornito da Maria Teresa Ruta. La celebre conduttrice è stata la protagonista di u feroce sfogo causato involontariamente da un filmato in cui sono state riproposte delle insolite dichiarazioni di Amedeo Goria al settimanale Nuovo TV.Nella suddetta intervista, Amedeo Goria parla di sua figlia Guenda con dei toni piuttosto strani per essere quelli di uno stretto congiunto. Il giornalista dice che Guenda Goria è “sempre bellicosa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 ottobre 2020) In una puntata scandita dal nulla più totale (niente nomination, niente eliminazione, niente nuovi ingressi), l’unico momento di vitalità vissuto nel corso della puntata di lunedì 26 ottobre 2020 delVIP 5 ci è stato gentilmente fornito da. La celebre conduttrice è stata la protagonista di u feroce sfogo causato involontariamente da un filmato in cui sono state riproposte delle insolite dichiarazioni dial settimanale Nuovo TV.Nella suddetta intervista,parla di sua figlia Guenda con dei toni piuttosto strani per essere quelli di uno stretto congiunto. Il giornalista dice che Guendaè “sempre bellicosa ...

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - Reberebby215 : RT @Kritikina1: #GFvip autori, Grande Fratello. state giocando col fuoco. se non tutelate e gratificate il lavoro svolto da Tommaso dentro… - SHabilaj : RT @dignitosaG: Il Grande Fratello 2020 è tutto qui #gfvip -