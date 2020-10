Grande Fratello Vip 5 lunedì 26 ottobre, la finta eliminazione di Stefania e la nomination ancora aperta (video) (Di martedì 27 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 scherzo ai nominati, il televoto è aperto fino a venerdì ma Alfonso Signorini fa credere a Stefania Orlando di essere eliminata. L’appello dei concorrenti (video) Il Grande Fratello Vip 5 ama scherzare. Così mentre ovviamente gli spettatori che devono votare sanno che le nomination di venerdì scorso sono aperte fino a venerdì 30 e che non ci sarà alcuna eliminazione, nella casa non lo sanno. Così, anche per riempire una puntata senza eliminazione, senza nomination e senza nuovi ingressi, Alfonso Signorini fa credere ai nominati Elisabetta, Pierpaolo, Guenda, Maria Teresa, Francesco e Stefania, e al resto della casa che ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 27 ottobre 2020)Vip 5 scherzo ai nominati, il televoto è aperto fino a venerdì ma Alfonso Signorini fa credere aOrlando di essere eliminata. L’appello dei concorrenti () IlVip 5 ama scherzare. Così mentre ovviamente gli spettatori che devono votare sanno che ledi venerdì scorso sono aperte fino a venerdì 30 e che non ci sarà alcuna, nella casa non lo sanno. Così, anche per riempire una puntata senza, senzae senza nuovi ingressi, Alfonso Signorini fa credere ai nominati Elisabetta, Pierpaolo, Guenda, Maria Teresa, Francesco e, e al resto della casa che ...

GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - vivodijuvee : RT @SlowHIsmedicine: Il 90% dei 2mln di telespettatori che guarda il Grande Fratello, lo fa guarda solo per Tommaso Zorzi e voi che fate? L… - tenerivfelouis : RT @damellis2020: #gfvip Tommy mantiene un programma sulle spalle Tommy crea le dinamiche Tommy mostra il suo vero carattere Tommy fuor… -