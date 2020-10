‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Isa sulla tredicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ma, sentite, siamo tutti universalmente d’accordo sul fatto che ladi ieri sia stata un colossale stracciamento di palle, vero? Cioè quattro ore della mia giornata impiegate a guardare il nulla mischiato col niente quando nel frattempo avrei potuto fare tipo tre lavatrici e un paio di maschere per il viso. Io capisco che la scaletta sia stata stravolta all’ultimo per via del mancato ingresso dei nuovi concorrenti però, cacchio, ci sono degli autori pagati profumatamente per strutturare le puntate in modo da renderle avvincenti e anche per avere la creatività di far fronte a eventuali imprevisti, la creatività degli autori di questo Gf Vip, invece, è tale che praticamente da un mese assistiamo SEMPRE alla stessa solfa: un’ora di spazio fisso alla Briatora (e il passato di ElisabAtta, e il presente di ...