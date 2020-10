Grande Fratello Vip 5: la frase choc di Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi (video) (Di martedì 27 ottobre 2020) Oggi pomeriggio, Patrizia De Blanck si è lasciata andare ad un’esternazione piuttosto pesante su Tommaso Zorzi, reo, di aver preso seriamente il gioco del fantasma per vivacizzare il clima nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ in occasione della settimana di Halloween: Patrizia De Blanck: “Ha rotto il caxxo. Si sparasse come si smette di rompere i coglioni”. Grande Fratello Vip 5: la lite tra la Contessa De Blanck e la Marchesa d'Aragona (video) Dopo qualche secondo, la Contessa, consapevole di averla sparata grossa, ha cercato di rimediare per alleggerire il clima: De Blanck: “Non farei mai una cosa del genere. A ... Leggi su gossipblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Oggi pomeriggio,Desi è lasciata andare ad un’esternazione piuttosto pesante su, reo, di aver preso seriamente il gioco del fantasma per vivacizzare il clima nella casa del ‘Vip’ in occasione della settimana di Halloween:De: “Ha rotto il caxxo. Si sparasse come si smette di rompere i coglioni”.Vip 5: la lite tra la Contessa Dee la Marchesa d'Aragona () Dopo qualche secondo, la Contessa, consapevole di averla sparata grossa, ha cercato di rimediare per alleggerire il clima: De: “Non farei mai una cosa del genere. A ...

