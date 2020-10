Grande Fratello Vip 5: la finta eliminazione di Stefania Orlando (Di martedì 27 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip gli piace scherzare con i suoi amati concorrenti. Nella puntata di ieri sera, la produzione del reality show ha organizzato un scherzo perfetto ai sei concorrenti in nomination. Ai vipponi è stato fatto credere che Stefania era stata eliminata dal pubblico, ma la puntata non prevedeva alcuna eliminazione. Ieri sera sarebbero dovuti entrare nella casa tre nuovi concorrenti, ma ad inizio puntata, il padrone di Casa, Alfonso Signorini ha annunciato che a causa di una sospetta positività al Covid il loro ingresso sarebbe slittato. Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa uno scherzo ai Vipponi La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricchissima di colpi di scena. Il conduttore Alfonso Signorini, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 27 ottobre 2020) AlVip gli piace scherzare con i suoi amati concorrenti. Nella puntata di ieri sera, la produzione del reality show ha organizzato un scherzo perfetto ai sei concorrenti in nomination. Ai vipponi è stato fatto credere cheera stata eliminata dal pubblico, ma la puntata non prevedeva alcuna. Ieri sera sarebbero dovuti entrare nella casa tre nuovi concorrenti, ma ad inizio puntata, il padrone di Casa, Alfonso Signorini ha annunciato che a causa di una sospetta positività al Covid il loro ingresso sarebbe slittato.Vip, Alfonso Signorini fa uno scherzo ai Vipponi La tredicesima puntata delVip è stata ricchissima di colpi di scena. Il conduttore Alfonso Signorini, ...

