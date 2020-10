Grande Fratello Vip 5, Franceska Pepe ha pagato il silenzio dell’ex? “Mi ha offerto 300 euro stare zitto” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Franceska Pepe mi ha offerto 300 euro per stare zitto“. È un’accusa non da poco quella di Gianluigi Tumoletti, ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip 5, pubblicata sul nuovo numero di Nuovo Tv, in edicola da oggi. Dopo aver fatto discutere per la sua (non) relazione con Vittorio Sgarbi, Franceska Pepe torna sotto i riflettori per la sua storia d’amore con Gianluigi Tumoletti, suo compagno storico, di cui avrebbe voluto comprare il silenzio. “Mi ha chiesto di sparire perché so tante cose di lei e non vuole che io parli”, ha rivelato al settimanale diretto di Riccardo Signoretti. Le dichiarazioni, tuttavia, fanno a pugni con le parole che l’uomo, ... Leggi su gossipblog (Di martedì 27 ottobre 2020) “mi ha300perzitto“. È un’accusa non da poco quella di Gianluigi Tumoletti, ex fidanzato della concorrente delVip 5, pubblicata sul nuovo numero di Nuovo Tv, in edicola da oggi. Dopo aver fatto discutere per la sua (non) relazione con Vittorio Sgarbi,torna sotto i riflettori per la sua storia d’amore con Gianluigi Tumoletti, suo compagno storico, di cui avrebbe voluto comprare il. “Mi ha chiesto di sparire perché so tante cose di lei e non vuole che io parli”, ha rivelato al settimanale diretto di Riccardo Signoretti. Le dichiarazioni, tuttavia, fanno a pugni con le parole che l’uomo, ...

