Grande Fratello Vip 5, 13^ Puntata: Maria Teresa Ruta Sclera con l'ex Amedeo Goria! (Di martedì 27 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5, tredicesima Puntata: niente nuovi concorrenti per un caso sospetto positivo. La Puntata va avanti tra confronti, sorprese, storie e colpi di scena. Ecco cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il Reality Show Grande Fratello Vip! Grande Fratello Vip 5, tredicesima Puntata: i nuovi concorrenti rimandati di nuovo ma i vipponi non deludono! Alfonso Signorini apre la tredicesima Puntata del Grande Fratello Vip 5 salutando i vipponi in nomination e chiede ai concorrenti chi vorrebbero fuori dalla casa. A sorprendere tutti e Maria Teresa Ruta che prima fa il suo nome, poi quello di sua figlia Guenda.

GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - damellis20202 : RT @damellis2020: #gfvip Tommy mantiene un programma sulle spalle Tommy crea le dinamiche Tommy mostra il suo vero carattere Tommy fuor… - AlessiaMirabel6 : RT @damellis2020: #gfvip Tommy mantiene un programma sulle spalle Tommy crea le dinamiche Tommy mostra il suo vero carattere Tommy fuor… -