Grande Fratello, Selvaggia Roma sospetto caso positivo Covid19 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tutto rinviato per l'entrata dei nuovi concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello. Selvaggia Roma potrebbe essere positiva al Covid-19 Ancora problemi in questa nuova edizione del Grande Fratello. L'ingresso dei tre nuovi concorrenti nella casa, previsto per la serata di lunedì 26 ottobre, è saltato. Il motivo sarebbe Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia

