Grande Fratello, Maria Teresa Ruta contro l'ex Amedeo Goria: "Lo querelo" (Di martedì 27 ottobre 2020) Non finiscono le polemiche al Grande Fratello con Maria Teresa Ruta che ha criticato duramente le parole dell'ex marito Amedeo Goria: Guenda è delusa Ancora litigi e polemiche all'interno della casa del Grande Fratello con Maria Teresa Ruta che si è scagliata contro l'ex marito Amedeo Goria. Lo stesso giornalista aveva scritto su un settimanale … L'articolo Grande Fratello, Maria Teresa Ruta contro l'ex Amedeo Goria: "Lo querelo" è apparso ...

GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - occhiferiti : RT @novabbeadoro: AUTORI DEL GRANDE FRATELLO MI AVETE VERAMENTE TANTO TANTO DELUSO, NELLA PUNTATA DI IERI AVETE FATTO SCHIFO DICIAMOCELO, L… - Dada52704392 : RT @e_lll_ee: QUESTI NON HANNO CAPITO CHE SENZA TOMMASO IL GRANDE FRATELLO NON LO GUARDA NEMMENO STO CAZZO. #GFVIP -