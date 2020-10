Gran premio dell’Emilia Romagna | anteprima e orari tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 ottobre 2020) Domenica 1° novembre, la Formula Uno torna in Italia per ildell’Emila, tredicesimo appuntamento della stagione. Dopo 14 anni di assenza, torna ilche si correrà nell’autodromo di Imola. Autodromo rinominato in onore di Enzo e Dino Ferrari. Sarà un weekend atipico; si inizierà sabato con una sessioni di libere dalla durata di 90 minuti. A seguire poi le qualifiche e la domenica, la gara prevista per le ore 13:10. Dovrebbero essere presenti circa 13mila spettatori in occasione del ritorno ad Imola della Formula Uno.dell’Emilia: Hamilton favorito? Il favorito sarà ancora una volta il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton. Il pilota inglese ...