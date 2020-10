GP Emilia Romagna, Isola: "A Imola le strategie hanno un ruolo chiave" (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA - " Sorpassare qui è particolarmente complesso, e il meteo può essere imprevedibile in questo periodo dell'anno: di conseguenza, la strategia potrebbe giocare un ruolo chiave ma allo stesso tempo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA - " Sorpassare qui è particolarmente complesso, e il meteo può essere imprevedibile in questo periodo dell'anno: di conseguenza, la strategia potrebbe giocare unma allo stesso tempo ...

RegioneER : #coronavirus Le principali misure previste nel nuovo DPCM del Governo. ll sito della @RegioneER in costante aggiorn… - RegioneER : #SCUOLA, @RegioneER recepisce DPCM Governo: alle SUPERIORI 75% lezioni con didattica a distanza. Modalità attuazion… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus su oltre 12mila #tamponi 1.146 nuovi positivi, di cui 668 asintomatici da attività di… - LucaUxxx : RT @giuliocavalli: Giuseppe Caruso, ex presidente del consiglio comunale di Piacenza di Fratelli d’Italia è stato condannato a 20 anni in a… - I_Balocco : La Regione Emilia Romagna anticipa i contenuti dell’ordinanza e comunica che andrà garantito il diritto alla didatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus. L'aggiornamento: su oltre 12mila tamponi 1.146 nuovi positivi, di cui 668 asintomatici da attività di tracciamento Regione Emilia Romagna I ristoratori in Comune «Apertura fino alle 23 o per noi è il fallimento»

Un punto su cui il governatore Stefano Bonaccini s’è battuto, a nome dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni che presiede. Tra le proposte di Bonaccini, la chiusura alle 23 (con ...

App Immuni: nel Lazio l'ha scaricata il 14,9%. La media nazionale è del 12,5%

1' di lettura 27/10/2020 - Restano ancora basse le percentuali di italiani che hanno scaricato Immuni, l’app che l’Italia ha scelto per la propria lotta digitale contro il contagio da Coronavirus. La ...

Un punto su cui il governatore Stefano Bonaccini s’è battuto, a nome dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni che presiede. Tra le proposte di Bonaccini, la chiusura alle 23 (con ...1' di lettura 27/10/2020 - Restano ancora basse le percentuali di italiani che hanno scaricato Immuni, l’app che l’Italia ha scelto per la propria lotta digitale contro il contagio da Coronavirus. La ...