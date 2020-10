Google Meet crea le mini stanze di lavoro nelle videochiamate di gruppo (Di martedì 27 ottobre 2020) Google Meet perette di suddividere i partecipanti di una chiamata in tanti piccoli sottogruppi (foto: Google Meet)Ora che le lezioni scolastiche a distanza tornano a essere uno strumento essenziale per l’istruzione, Google Meet rilascia una nuova funzionalità in grado di consentire una gestione più agile in caso di incontri con un elevato numero di partecipanti. La funzione prende il nome di stanze per sottogruppi di lavoro e offre la possibilità di dividere i partecipanti a una videochiamata in gruppi più piccoli e facilmente gestibili. Attualmente disponibile solamente per i clienti G Suite Enterprise for Education, la funzione sarà resa disponibile da Google anche per i clienti Education e ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020)perette di suddividere i partecipanti di una chiamata in tanti piccoli sottogruppi (foto:)Ora che le lezioni scolastiche a distanza tornano a essere uno strumento essenziale per l’istruzione,rilascia una nuova funzionalità in grado di consentire una gestione più agile in caso di incontri con un elevato numero di partecipanti. La funzione prende il nome diper sottogruppi die offre la possibilità di dividere i partecipanti a una videochiamata in gruppi più piccoli e facilmente gestibili. Attualmente disponibile solamente per i clienti G Suite Enterprise for Education, la funzione sarà resa disponibile daanche per i clienti Education e ...

PAZZESK0 : Due ore per installarmi i filtri per Google Meet perché il pc mi si bloccava per poi urlare che avrei utilizzato il… - CasalecchioNews : Oggi webinar online su Google meet 'A conti fatti - Investire in titoli di stato oggi', ore 18.30 a cura e con Cor… - UniStraSiena : Il recente peggioramento del quadro pandemico e il conseguente inasprimento delle misure dell'ultimo DPCM, impedisc… - AmnestyGr261 : Quest'anno la 14sima edizione del nostro corso di introduzione ad Amnesty International si svolge online. Ci vediam… - SkyTG24 : Google Meet, ecco le novità introdotte sull'app per videoconferenze -

Ultime Notizie dalla rete : Google Meet Google Meet, ecco le novità introdotte sull'app per videoconferenze Sky Tg24 Google Meet crea le mini stanze di lavoro nelle videochiamate di gruppo

Ecco come si attiva Ora che le lezioni scolastiche a distanza tornano a essere uno strumento essenziale per l’istruzione, Google Meet rilascia una nuova funzionalità in grado di consentire una ...

Scuola: al 75% è didattica a distanza

E continua ad essere molto grave la situazione a livello di organico. Cellai e Mugnai (Forza Italia): "L’intervento da fare è sulla differenziazione di orari del trasporto pubblico, le scuole hanno gi ...

Ecco come si attiva Ora che le lezioni scolastiche a distanza tornano a essere uno strumento essenziale per l’istruzione, Google Meet rilascia una nuova funzionalità in grado di consentire una ...E continua ad essere molto grave la situazione a livello di organico. Cellai e Mugnai (Forza Italia): "L’intervento da fare è sulla differenziazione di orari del trasporto pubblico, le scuole hanno gi ...