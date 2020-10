Google Meet, arrivano tre importanti aggiornamenti (Di martedì 27 ottobre 2020) Con il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e dell'incremento dello smart working per fronteggiare l'avanzare dell'epidemia legata al coronavirus diventano ancora più importanti ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Con il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e dell'incremento dello smart working per fronteggiare l'avanzare dell'epidemia legata al coronavirus diventano ancora più...

Sondaggi e domande durante i meeting, sottogruppi: l’ultimo aggiornamento dell’app di video conferenze di Google introduce tre importanti novità per lavoro e didattica a distanza ...

Ecco come si attiva Ora che le lezioni scolastiche a distanza tornano a essere uno strumento essenziale per l’istruzione, Google Meet rilascia una nuova funzionalità in grado di consentire una ...

