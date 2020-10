Gomez | «Ilicic ha avuto il Covid ed era depresso Il mio futuro è a Bergamo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Alejandroha parlato ai microfoni di Tyc Sports del suoe di cosa è accaduto anegli scorsi mesi Alejandroha parlato ai microfoni di Tyc Sports del suoe della stagione dell’Atalanta. Queste le sue parole. ATALANTA IN CHAMPIONS – «L’anno scorso l’Atalanta è stata forse una sorpresa, ma ad in Champions si è già fatta un nome e può competere con qualsiasi squadra. Sappiamo di rischiare dietro, ma il nostro gioco offensivo ci ha dato dei risultati. Portiamo spesso tanta gente in area e abbiamo le capacità per segnare molti gol».– «Josip hail coronavirus e ha sofferto molto, è caduto in depressione. La testa arriva in un momento ...