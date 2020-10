Golf e coronavirus: cosa cambia dopo l’ultimo DPCM (Di martedì 27 ottobre 2020) dopo pochi mesi dalla “riapertura controllata” dei circoli, il nuovo DPCM salva il Golf nonostante il coronavirus fino al 24 novembre, essendo giustamente riconosciuto come sport non di contatto. Si discute sulla questione “gare di circolo”, ha senso continuarle? Photo Credit: weGolfers.net Golf e coronavirus: il “nodo gare” si risolve con astuzia Per quanto concerne le gare, nel nuovo DPCM viene specificato che: “Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)pochi mesi dalla “riapertura controllata” dei circoli, il nuovosalva ilnonostante ilfino al 24 novembre, essendo giustamente riconosciuto come sport non di contatto. Si discute sulla questione “gare di circolo”, ha senso continuarle? Photo Credit: weers.net: il “nodo gare” si risolve con astuzia Per quanto concerne le gare, nel nuovoviene specificato che: “Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali ...

