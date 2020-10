God of War: su PS5 girerà a 60 FPS e i salvataggi saranno trasferibili da PS4 (Di martedì 27 ottobre 2020) Kratos è pronto a mostrarsi in tutto il suo splendore su PS5: God of War girerà a 60 FPS sulla console e i salvataggi saranno trasferibili Ci sono molti modi per reinventare i franchise classici. Spesso le rivisitazioni, alla luce dei fatti, non sono altro che buchi nell’acqua rovinando il ricordo dei giocatori veterani che hanno giocato con cieco fervore tutti i capitolo di una saga. Altre volte, i reboot vanno a segno e si rivelano invece veri e propri nuovi punti di partenza. Quest’ultimo è sicuramente il caso di God of War targato Sony Santa Monica. Indubbiamente uno dei migliori titoli visti nel corso del 2018. Il gioco ha visto la storica saga action rivisitata e reinventata dalle sue stesse fondamenta: gameplay e narrazione. Il titolo si è rivelato un successo incredibile. Proprio per ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 ottobre 2020) Kratos è pronto a mostrarsi in tutto il suo splendore su PS5: God of War girerà a 60 FPS sulla console e iCi sono molti modi per reinventare i franchise classici. Spesso le rivisitazioni, alla luce dei fatti, non sono altro che buchi nell’acqua rovinando il ricordo dei giocatori veterani che hanno giocato con cieco fervore tutti i capitolo di una saga. Altre volte, i reboot vanno a segno e si rivelano invece veri e propri nuovi punti di partenza. Quest’ultimo è sicuramente il caso di God of War targato Sony Santa Monica. Indubbiamente uno dei migliori titoli visti nel corso del 2018. Il gioco ha visto la storica saga action rivisitata e reinventata dalle sue stesse fondamenta: gameplay e narrazione. Il titolo si è rivelato un successo incredibile. Proprio per ...

tuttoteKit : God of War: su #PS5 girerà a 60 FPS e i salvataggi saranno trasferibili da #PS4 #GodOfWar #Sony #SonySantaMonica… - antheope : ho trovato god of war usato al mio paese e l’ho preso senza sapere se merita o meno, tanto me l’ha passato a €10 - NonSoloGaming : GOD OF WAR CONSENTE IL TRASFERIMENTO DEI SALVATAGGI DA PS4 A PS5 E BOOST DEI FPS - Nextplayer_it : God of War supporterà fino a 60 su PS5 -