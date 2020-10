God of War su PS5 con framerate fino a 60FPS. Si potranno trasferire i salvataggi da PS4 (Di martedì 27 ottobre 2020) Sony Santa Monica ha rivelato nuovi dettagli su come God of War girerà su PlayStation 5.In un Tweet, lo sviluppatore ha affermato che il titolo per PS4 potrà essere eseguito fino a 60FPS se i giocatori sceglieranno l'opzione video "Favor Performance". Inoltre, sarà possibile trasferire i salvataggi da PS4, quindi i giocatori non dovranno preoccuparsi di perdere il salvataggio standard o New Game Plus. Santa Monica Studio ha anche confermato che i salvataggi di God of War III Remastered saranno trasferiti su PlayStation 5.Su PS4, God of War aveva come obiettivo i 30 frame al secondo quando è stato lanciato e includeva anche opzioni per le performance per chi giocava su PS4 Pro. La modalità Favor Performance aveva un limite di 60FPS su ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) Sony Santa Monica ha rivelato nuovi dettagli su come God of War girerà su PlayStation 5.In un Tweet, lo sviluppatore ha affermato che il titolo per PS4 potrà essere eseguitose i giocatori sceglieranno l'opzione video "Favor Performance". Inoltre, sarà possibileda PS4, quindi i giocatori non dovranno preoccuparsi di perdere ilo standard o New Game Plus. Santa Monica Studio ha anche confermato che idi God of War III Remastered saranno trasferiti su PlayStation 5.Su PS4, God of War aveva come obiettivo i 30 frame al secondo quando è stato lanciato e includeva anche opzioni per le performance per chi giocava su PS4 Pro. La modalità Favor Performance aveva un limite disu ...

