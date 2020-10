Gli strani incroci della Lega. E l’ombra dei fondi neri. Report svela decine di affari e incarichi professionali. Fiumi di soldi anche nel business della sanità (Di martedì 27 ottobre 2020) Non ci sono più solo i 49 milioni di euro frutto della maxi truffa ai tempi di Umberto Bossi e Francesco Belsito a far cadere ombre sul Carroccio. E neppure soltanto le ipotesi sul dirottamento di quel denaro nei paradisi fiscali o la strana trattativa, ancora tutta da chiarire, al Metropol di Mosca. Le indagini non si sono fermate neanche agli affari dell’ex sottosegretario Armando Siri e alla vendita considerata gonfiata dell’immobile della Lombardia Film Commission. Sulla Lega continuano a concentrarsi dubbi inquietanti, compresi quelli su indicibili affari in piena emergenza Covid. Vicende in parte nuovamente anticipate da inchieste giornalistiche, oggetto ieri di un approfondimento da parte di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Non ci sono più solo i 49 milioni di euro fruttomaxi truffa ai tempi di Umberto Bossi e Francesco Belsito a far cadere ombre sul Carroccio. E neppure soltanto le ipotesi sul dirottamento di quel denaro nei paradisi fiscali o la strana trattativa, ancora tutta da chiarire, al Metropol di Mosca. Le indagini non si sono fermate neaglidell’ex sottosegretario Armando Siri e alla vendita considerata gonfiata dell’immobileLombardia Film Commission. Sullacontinuano a concentrarsi dubbi inquietanti, compresi quelli su indicibiliin piena emergenza Covid. Vicende in parte nuovamente anticipate da inchieste giornalistiche, oggetto ieri di un appromento da parte di ...

