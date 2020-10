Giuseppe Conte minaccia: “Rispettiamo le misure o nuovo lockdown” (Di martedì 27 ottobre 2020) Durante la sua ultima conferenza stampa Giuseppe Conte minaccia la possibilità di un nuovo lockdown: “Noi vogliamo evitarlo” Il presidente Conte si esprime sul lockdown durante la conferenza stampa in diretta in questo momento. Le sue parole accendono i riflettori sulla questione “quarantena”. Il premier, infatti, non esclude che si possa trovare ad un lockdown … L'articolo Giuseppe Conte minaccia: “Rispettiamo le misure o nuovo lockdown” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 ottobre 2020) Durante la sua ultima conferenza stampala possibilità di unlockdown: “Noi vogliamo evitarlo” Il presidentesi esprime sul lockdown durante la conferenza stampa in diretta in questo momento. Le sue parole accendono i riflettori sulla questione “quarantena”. Il premier, infatti, non esclude che si possa trovare ad un lockdown … L'articolo: “Rispettiamo lelockdown” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

marcotravaglio : VIRUS DA PRIMA SERATA - Noi non siamo d’accordo con lui sull’ultimo Dpcm. Ma dobbiamo ammettere che ieri il preside… - fanpage : Ultim'ora Annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Parlerà ali italiani alle 19.20 . - LegaSalvini : L'IMPRENDITRICE ASFALTA CONTE: ?'SEI L'AVVOCATO DELLA POLTRONA' LA CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER GIUSEPPE CONTE È A… - RRamuscello : RT @martinoloiacono: Il primo che non ha a cuore l’unità e la collaborazione, proprio per come agisce, è Giuseppe Conte. - MimmoMizzi : Giuseppe Conte prepara il bis: 'Coronavirus, possibile lockdown a dicembre se le misure non funzionano” -