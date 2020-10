Giunta Regione Abruzzo, Quaresimale e D'Amario al posto di Fioretti e Febbo (Di martedì 27 ottobre 2020) L'Aquila - Il Presidente della Giunta Regionale ha nominato Daniele D'Amario assessore alle Attività Produttive in sostituzione di Mauro Febbo, attribuendogli le medesime deleghe. Di conseguenza, in virtù del limite statutario previsto per gli assessori 'esterni' al Consiglio regionale, ha provveduto a sostituire l'assessore Piero Fioretti, al quale va il personale ringraziamento del Presidente e della Giunta per la collaborazione prestata e il lavoro svolto sinora, con il consigliere Pietro Quaresimale. Ai nuovi assessori l'augurio di una proficua attività, nella certezza che sapranno essere all'altezza del compito loro affidato. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 27 ottobre 2020) L'Aquila - Il Presidente dellaRegionale ha nominato Daniele D'assessore alle Attività Produttive in sostituzione di Mauro, attribuendogli le medesime deleghe. Di conseguenza, in virtù del limite statutario previsto per gli assessori 'esterni' al Consiglio regionale, ha provveduto a sostituire l'assessore Piero, al quale va il personale ringraziamento del Presidente e dellaper la collaborazione prestata e il lavoro svolto sinora, con il consigliere Pietro. Ai nuovi assessori l'augurio di una proficua attività, nella certezza che sapranno essere all'altezza del compito loro affidato. leggi tutto

