Giulia Salemi fuori dal Gf vip? Svelato il risultato del tampone (Di martedì 27 ottobre 2020) Questo articolo . Giulia Salemi non entrerà al Gf vip a causa del Covid? L'influencer ha chiarito, sui social, qual è la sua situazione. Giulia Salemi non entrerà al Gf vip? Lei e gli altri nuovi concorrenti non hanno fatto ingresso nella Casa a causa di un caso sospetto di Covid. Il reality è stato prolungato fino a …

marina_estati : #GFVIP Alfonso Signorini e le sue FAVOLE - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, il mistero sui nuovi ingressi slittati per colpa del Covid si infittisce: Selvaggia Roma smentisce di e… - infoitcultura : Grande Fratello Vip e il Covid, Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma smentiscono: «Negativi e in isola… - Smile_Isa7 : Giulia Salemi e Stefano Bettarini sono negativi al COVID lo hanno confermato su IG, adesso aspettano solo che il GF… - federicampetti : Non so voi ma mi spaventa che Giulia Salemi possa attaccarsi a Tommaso e Stefania sentirsi esclusa #GFVIP -