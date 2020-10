Giulia De Lellis paparazzata con il nuovo fidanzato: è l’amico di Damante (Di martedì 27 ottobre 2020) Il settimanale Chi ha paparazzato Giulia De Lellis con il suo nuovo fidanzato. Lui è l’amico di Andrea Damante. Giulia De Lellis, qualche giorno fa, aveva confermato sul suo profilo Instagram di aver terminato, questa volta sembra essere quella definitiva, la sua storia con Andrea Damante e di aver iniziato una conoscenza con nuovo ragazzo, … L'articolo Giulia De Lellis paparazzata con il nuovo fidanzato: è l’amico di Damante è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 ottobre 2020) Il settimanale Chi ha paparazzatoDecon il suo. Lui è l’amico di AndreaDe, qualche giorno fa, aveva confermato sul suo profilo Instagram di aver terminato, questa volta sembra essere quella definitiva, la sua storia con Andreae di aver iniziato una conoscenza conragazzo, … L'articoloDecon il: è l’amico diè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

