Giù Piazza Affari e le altre Borse europee (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. con le preoccupazioni degli investitori per il dilagare della pandemia di coronavirus. Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,181. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.899,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,39%. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +132 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,74%. Tra le principali Borse europee in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,70%. Fiacca Londra, che mostra un piccolo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici die degli altri principali listini europei. con le preoccupazioni degli investitori per il dilagare della pandemia di coronavirus. Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,181. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.899,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,39%. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +132 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,74%. Tra le principaliin rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,70%. Fiacca Londra, che mostra un piccolo ...

ForexOnlineMeIt : Giù Piazza Affari e le altre Borse europee - Etrurianews : Saracinesca giù anche per lo storico Caffè Rosati di Piazza del Popolo, bottega storica d'Italia aperta dal 1922: s… - Cacasenno19 : @grigiocemento @DAVIDPARENZO Spero sia cosí. Altrimenti mi sentirei proprio fesso se fossi un ristoratore in piazza… - Giu_ggiola : RT @sarabrgrx: proteste anti-dpcm, rivoluzione popolare, il popolo non ci sta, lavoratori in piazza chi c'è in realtà in piazza: https://t… - mazzanti_giu : RT @mgmaglie: Gente in piazza in tutta Italia. In mezzo a cittadini esasperati e giustamente disperati ci sono anche dei provocatori e dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Giù Piazza Dopo il volo giù da una scarpata la Mercedes S 400 Hybrid è ancora pressoché intatta autoblog.it