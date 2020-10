Gismondo inchioda il Cts | Ecco qualche domanda per i tecnici

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Martina Piumatti Maria Rita"provoca" idel Cts con una raffica di domande. "Se il vaccino non arriva? Quanto resisteremo con una vita anormale?" Che il Comitato tecnico scientifico direzioni la politica targata Conte non c'è dubbio. A dirlo è Maria Rita, che su Il Fatto Quotidiano incalza idel Cts con una raffica di domande. Per la direttrice di microbiologia clinica e virologia dell'ospedale Sacco di Milano "è davvero difficile commentare il nuovo Dpcm, sia da virologa che da cittadina". Premesso che il provvedimento è una dovuta traduzione politica di quanto indicato dal Cts, come scienziata si trova a fare le pulci ai "colleghi". Ma la virologa non si tira indietro e li chiama in causa, "pungendoli" con "poche ma fondamentali domande". E ...