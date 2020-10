Giorno dei defunti, si studia l’aumento di corse degli autobus verso il Cimitero (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Nuovi servizi bus su alcune linee urbane e capienza dell’autobus al 60%, massimo 80%. Queste le decisioni più importanti della riunione svoltasi questa mattina all’Assessorato ai Servizi Sociali a viale dell’Università sul Trasporto pubblico locale tra l’assessore comunale alla Mobilità Lubigi Ambrosone, i sindacati e l’azienda Trotta Bus, mentre in videoconferenza era anche il sindaco Clemente Mastella. L’incontro si è anche focalizzato sulla discussione della giornata del 2 novembre, ricorrenza dei defunti, per individuare le linee guida ai tempi delle restrizioni per il Covid per strutturare il tradizionale servizio di accompagnamento dei cittadini verso il Cimitero comunale per salutare i propri ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Nuovi servizi bus su alcune linee urbane e capienza dell’al 60%, massimo 80%. Queste le decisioni più importanti della riunione svoltasi questa mattina all’Assessorato ai Servizi Sociali a viale dell’Università sul Trasporto pubblico locale tra l’assessore comunale alla Mobilità Lubigi Ambrosone, i sindacati e l’azienda Trotta Bus, mentre in videoconferenza era anche il sindaco Clemente Mastella. L’incontro si è anche focalizzato sulla discussione della giornata del 2 novembre, ricorrenza dei, per individuare le linee guida ai tempi delle restrizioni per il Covid per strutturare il tradizionale servizio di accompagnamento dei cittadiniilcomunale per salutare i propri ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorno dei Si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l'ordine del giorno dei lavori ravennanotizie.it Boris Johnson non ha ancora capito come affrontare la pandemia da coronavirus

Il piano del governo britannico di arrivare a 10 milioni di tamponi Covid al giorno è, nella migliore delle ipotesi, un diversivo ...

Coronavirus Veneto oggi, 12 morti e balzo in avanti dei ricoveri. "Ma pochi gravi"

Il dato che preoccupa è il balzo in avanti dei ricoveri: nei reparti non critici degli ospedali ... Zaia - cresce con una cinquantina di ricoveri in area non critica al giorno in Veneto. Questo ...

