Giornata nera per il M5S: in un solo colpo perde pezzi al Senato e alla Camera. Ecco chi ha detto bye bye (Di martedì 27 ottobre 2020) Giorno nero per il M5S che perde pezzi sia al Senato sia alla Camera. La mattina si è aperta, infatti, con l'addio al gruppo pentastellato della senatrice Tiziana Drago e la sera si è chiusa con l'uscita dal gruppo della Camera di Rina De Lorenzo, confluita in Leu. E questo senza contare le frizioni o vere e proprie faide interne che restano al livello strisciante di chat, sgambetti e chiacchiericci. De Lorenzo passa a Leu: "Ero diventata scomoda" De Lorenzo era nel gruppo dei parlamentari finiti nel mirino dei probiviri per le mancate restituzioni. La deputata campana, però, come altri suoi colleghi, ha sempre respinto al mittente le accuse, rivendicando di aver versato al Microcredito invece che sul conto gestito dal Comitato restituzioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornata nera Covid, ancora una giornata nera per Prato: 205 nuovi casi e due decessi [notiziediprato.it] notiziediprato.it Avellino - Tornano a casa il ragazzo 15enne e la mamma

Due buone notizie in una giornata nera per gli effetti della pandemia anche in Irpinia. Questo pomeriggio è stato dimesso il 15enne di Avellino ricoverato il 19 ottobre al Covid Hospital per lievi ...

Covid, i contagi: esplosione di casa a Limbiate, forte crescita a Cesano

LIMBIATE / CESANO MADERNO – Giornata nera, quella odierna, per quanto riguarda i nuovi casi di positività al coronavirus nelle Groane. A Limbiate si registra il record all’inizio della ...

