Giorgio Panariello rende giustizia al fratello morto, poteva esserci lui al suo posto (Foto) (Di martedì 27 ottobre 2020) A nove anni di distanza dalla morte del fratello Giorgio Panariello pubblica il libro “Io sono mio fratello” ed è la sua storia, quella di una vita che ha riservato a lui più fortuna che a Franco. Divisi da un anno di differenza, Giorgio è il maggiore ma come suo fratello non ha mai saputo chi fosse il padre, mentre la madre non ha saputo assolvere ai suoi compiti. Sono le parole che Panariello ha tirato fuori nell’intervista a Vanity Fair. C’è lui sulla copertina che sarà in edicola da domani, c’è l’uomo e non il personaggio e possiamo immaginare quanto gli sia costato raccontare e raccontarsi, o forse per lui è solo un bene perché sta finalmente rendendo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 ottobre 2020) A nove anni di distanza dalla morte delpubblica il libro “Io sono mio” ed è la sua storia, quella di una vita che ha riservato a lui più fortuna che a Franco. Divisi da un anno di differenza,è il maggiore ma come suonon ha mai saputo chi fosse il padre, mentre la madre non ha saputo assolvere ai suoi compiti. Sono le parole cheha tirato fuori nell’intervista a Vanity Fair. C’è lui sulla copertina che sarà in edicola da domani, c’è l’uomo e non il personaggio e possiamo immaginare quanto gli sia costato raccontare e raccontarsi, o forse per lui è solo un bene perché sta finalmentendo ...

A nove anni di distanza dalla morte del fratello Giorgio Panariello pubblica il libro “Io sono mio fratello” ed è la sua storia, quella di una vita che ha riservato a lui più fortuna che a Franco.

Amore, perdono, memoria, speranza: nel numero di Vanity Fair in edicola dal 28 ottobre il comico toscano Giorgio Panariello ricorda una storia di dolore e riscatto, quella di suo fratello Franco ...

