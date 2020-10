Giorgia Meloni, la foto che imbarazza Conte: "I violenti fanno il gioco del governo" (Di martedì 27 ottobre 2020) Giorgia Meloni condanna le violenze, viste anche questa notte in molte piazze d'Italia, che oscurano la battaglia sacrosanta di tanti cittadini e commercianti affossati dall'ultimo Dpcm del governo di Giuseppe Conte che massacra bar, ristoranti, palestre e piscine e non tocca veicoli di contagio di Covid come il trasporto pubblico. La leader di Fratelli d'Italia alle immagini di bombe carta e vetrine spaccate contrappone, in un post pubblicato su Facebook, la foto di un bambino che in piazza reggeva il cartello: "Riaprite il locale di papà". "Le vergognose immagini di distruzione dei violenti che anche questa notte hanno creato caos e scontri con le forze dell'ordine, che condanniamo con forza, non inquineranno il messaggio che le tante persone perbene scese in ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020)condanna le violenze, viste anche questa notte in molte piazze d'Italia, che oscurano la battaglia sacrosanta di tanti cittadini e commercianti affossati dall'ultimo Dpcm deldi Giuseppeche massacra bar, ristoranti, palestre e piscine e non tocca veicoli di contagio di Covid come il trasporto pubblico. La leader di Fratelli d'Italia alle immagini di bombe carta e vetrine spaccate contrappone, in un post pubblicato su Facebook, ladi un bambino che in piazza reggeva il cartello: "Riaprite il locale di papà". "Le vergognose immagini di distruzione deiche anche questa notte hanno creato caos e scontri con le forze dell'ordine, che condanniamo con forza, non inquineranno il messaggio che le tante persone perbene scese in ...

