Ginnastica artistica | quali sono le nuove giovani dell’Italia? Classe 2005-2006 | future seniores con il tesserino FIG

(Di martedì 27 ottobre 2020) Mancano un paio di mesi al termine di quest’anno funestato dall’emergenza sanitaria. La pandemia ha limitato notevolmente l’attività sportiva e lane ha risentito pesantemente, con una sfilza di competizioni annullate o rinviate. Il calendario si è impoverito notevolmente e gli atleti hanno avuto pochissimo spazio per esprimersi al massimo delle loro possibilità. A livello internazionale si è visto poco o nulla, con appena tre tappe di Coppa del Mondo andate in scena prima del lockdown e gli Europei schedulati per dicembre (sperando che si disputino davvero). Pochi eventi in pedana e poca possibilità di mettersi in mostra davanti alle giurie, aspetto fondamentale sopratutto per leche devono crescere e farsi spazio nel circuito maggiore. Le under 16 ...