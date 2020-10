Gianluca Vacchi è diventato papà, come si chiama la figlia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’ nata la prima figlia, erede dell’imprenditore Gianluca Vacchi, avuta con la sua compagna Sharon Fonseca. Nelle prima ore della mattina di oggi è nata la prima figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca e l’annuncio al pubblico e ai fans è arrivato nel pomeriggio, con un post instagram pubblicato da lui. La bambina di Vacchi ha un nome … L'articolo Gianluca Vacchi è diventato papà, come si chiama la figlia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’ nata la prima, erede dell’imprenditore, avuta con la sua compagna Sharon Fonseca. Nelle prima ore della mattina di oggi è nata la primadie Sharon Fonseca e l’annuncio al pubblico e ai fans è arrivato nel pomeriggio, con un post instagram pubblicato da lui. La bambina diha un nome … L'articolopapà,silaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

