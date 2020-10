Gianluca Vacchi diventa padre | è nata la figlia Blu Jerusalema

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 ottobre 2020)e Sharon Fonseca sonotie madre di Blu– immagine Instagrame la fidanzata Sharon sono da stamattinae madre di Blu. L’imprenditore e influencer ha annunciato sui social l’arrivo della primogenita: Sharon and I are happy to announce that this morning our daughter, Blu, was born. Thanks God she is healthy and we are simply already loving her more than our lives.& Sharon “Lei è con noi… Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina nostra, Blu ...