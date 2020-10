Gianluca Vacchi annuncia su Instagram: è nata Blu Jerusalema – VIDEO (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ nata quest’oggi la primogenita di Gianluca Vacchi, influencer internazionalmente noto per la usa allegria e per i suoi balletti. Lo ha annunciato attraverso un post su Instagram, dove ha pure ufficializzato il suo nome: Blu Jerusalema. Jerusalema, come una delle grandi hit internazionali degli ultimi tempi. L'articolo Gianluca Vacchi annuncia su Instagram: è nata Blu Jerusalema – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 27 ottobre 2020) E’quest’oggi la primogenita di, influencer internazionalmente noto per la usa allegria e per i suoi balletti. Lo hato attraverso un post su, dove ha pure ufficializzato il suo nome: Blu, come una delle grandi hit internazionali degli ultimi tempi. L'articolosu: èBluNewNotizie.it.

