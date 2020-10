GfVip, nuovi ingressi saltati causa Covid. Solo Guenda capisce tutto (Di martedì 27 ottobre 2020) Battuta d'arresto per il Grande Fratello Vip 5: stop ai tre nuovi concorrenti a causa del Covid-19. Ma in casa Solo Guenda capisce il motivo. Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi dovevano entrare nella casa più spiata d'Italia lunedì 26 ottobre, ma all'ultimo tampone, una concorrente è risultata positiva. A darne l'annuncio all'inizio della tredicesima puntata è stato il conduttore Alfonso Signorini che però non ha rivelato il nome. Secondo il blogger Davide Maggio, sempre ben informato sulla tv, ad aver contratto il virus sarebbe Selvaggia Roma, ex Temptation Island. In una diretta Instagram, Maggio ha spiegato che Bettarini e Salemi non sono potuti entrare perché hanno trascorso la quarantena nello stesso albergo della terza ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Battuta d'arresto per il Grande Fratello Vip 5: stop ai treconcorrenti adel-19. Ma in casail motivo. Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi dovevano entrare nella casa più spiata d'Italia lunedì 26 ottobre, ma all'ultimo tampone, una concorrente è risultata positiva. A darne l'annuncio all'inizio della tredicesima puntata è stato il conduttore Alfonso Signorini che però non ha rivelato il nome. Secondo il blogger Davide Maggio, sempre ben informato sulla tv, ad aver contratto il virus sarebbe Selvaggia Roma, ex Temptation Island. In una diretta Instagram, Maggio ha spiegato che Bettarini e Salemi non sono potuti entrare perché hanno trascorso la quarantena nello stesso albergo della terza ...

