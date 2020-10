GF Vip, nuovi concorrenti e “mistero” Covid: Parpiglia “sbugiarda” il Pinocchio della situazione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gabriele Parpiglia ha svelato la verità sui concorrenti positivi al Covid prima di entrare al GF Vip. Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma hanno dichiarato di essere negativi ma non sono entrati in gioco e qualcuno – chiaramente – sta mentendo. Giornalettismo, quindi, ha sbugiardato il “Pinocchio” della situazione. GF Vip, “mistero” Covid e Selvaggia... L'articolo GF Vip, nuovi concorrenti e “mistero” Covid: Parpiglia “sbugiarda” il Pinocchio della situazione proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gabrieleha svelato la verità suipositivi alprima di entrare al GF Vip. Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma hanno dichiarato di essere negativi ma non sono entrati in gioco e qualcuno – chiaramente – sta mentendo. Giornalettismo, quindi, ha sbugiardato il “. GF Vip, “mistero”e Selvaggia... L'articolo GF Vip,e “mistero”“sbugiarda” ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

asterisco8848 : RT @IntDissidente: Non bastano le sceneggiate del giornalismo nostrano, a martoriarci in periodo di pandemia c'è anche il circo barnum dei… - blogtivvu : #GFVip, nuovi concorrenti e “mistero” Covid: Parpiglia “sbugiarda” il Pinocchio della situazione - infoitcultura : Gf Vip, uno dei nuovi concorrenti ha il Coronavirus: di chi si tratta - marina_estati : #GFVIP Alfonso Signorini e le sue FAVOLE - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, il mistero sui nuovi ingressi slittati per colpa del Covid si infittisce: Selvaggia Roma smentisce di e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip nuovi «Grande Fratello Vip 5»: ecco i nuovi concorrenti Vanity Fair Italia Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini svela: “La vorrei come concorrente”

GF Vip, Alfonso Signorini annuncia: "Vorrei Cesara Buonamici da sempre" Una nuova puntata di CasaChi è stata trasmesse nelle ultime ore, con Alfonso ...

Grande Fratello Vip, “Mi sento preso per il C**o”: confronto tra Dayane Mello e Francesco Oppini

Gossip TV. Dayane Mello e Francesco Oppini si confrontano dopo la Puntata del Grande Fratello Vip, sulle Nomination e sul loro rapporto. L’ultima Puntata del Grande Fratello Vip ha portato diverse rot ...

GF Vip, Alfonso Signorini annuncia: "Vorrei Cesara Buonamici da sempre" Una nuova puntata di CasaChi è stata trasmesse nelle ultime ore, con Alfonso ...Gossip TV. Dayane Mello e Francesco Oppini si confrontano dopo la Puntata del Grande Fratello Vip, sulle Nomination e sul loro rapporto. L’ultima Puntata del Grande Fratello Vip ha portato diverse rot ...