GF VIP | L’inquilina che ha contratto il Coronavirus è lei | tutte le info

Leggi su leggilo

(Di martedì 27 ottobre 2020) Vediamo insieme che cosa succede in queste ultime ore, che ha messo in agitazione la casa del GF Vip, per un caso di positività al Covid. Come sappiamo i concorrenti della casa del Grande Fratello, sono sempre sotto controllo, ma nelle ultime ore è arrivata una particolare notizia. Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo. … L'articolo GF VIP: L’inquilina che hailè lei,leproviene da Leggilo.org.