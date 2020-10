GF VIP: Guenda giudicata da suo padre e Maria Teresa Ruta minaccia querela (Di martedì 27 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta ha reagito malissimo al video del suo ex marito inviato e mostrato in diretta al Grande Fratello VIP. Amedeo Goria infatti ha definito la figlia Guenda Goria “bipolare”, a mezzo stampa. C’è stata una reazione inaspettata della gieffina ed ex naufraga de L’isola dei famosi, che sta dividendo l’opinione pubblica. Ci sono coloro che si schierano dalla parte del giornalista Amedeo, il quale si è autodefinito capro-espiatorio di Guenda, e chi invece sostiene madre e figlia. Nel suo reagire alle dichiarazioni dell’ex, la Ruta ha parlato anche di “querela”, il che quindi potrebbe voler anticipare una volontà della Ruta ad adire le vie legali contro il ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 ottobre 2020)ha reagito malissimo al video del suo ex marito inviato e mostrato in diretta al Grande Fratello VIP. Amedeo Goria infatti ha definito la figliaGoria “bipolare”, a mezzo stampa. C’è stata una reazione inaspettata della gieffina ed ex naufraga de L’isola dei famosi, che sta dividendo l’opinione pubblica. Ci sono coloro che si schierano dalla parte del giornalista Amedeo, il quale si è autodefinito capro-espiatorio di, e chi invece sostiene madre e figlia. Nel suo reagire alle dichiarazioni dell’ex, laha parlato anche di “”, il che quindi potrebbe voler anticipare una volontà dellaad adire le vie legali contro il ...

