GF Vip 5, sospetto caso di Covid. Salta l’ingresso dei tre concorrenti (Di martedì 27 ottobre 2020) Slitta l’ingresso dei tre nuovi concorrenti per un sospetto caso di Covid Il loro ingresso era stato annunciato durante la precedente puntata, ma è slittato l’ingresso dei tre nuovi concorrenti a causa di un sospetto caso di coronavirus. I tre concorrenti che avrebbero dovuto fare il loro ingesso nella casa di Cinecittà sono Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. I tre erano pronti per raggiungere i vipponi della casa più chiacchierata d’Italia ma per loro il gioco è stato posticipato, sono stati infatti fermati. Ad annunciarlo al pubblico è stato ieri sera il conduttore e direttore di “Chi” Alfonso Signorini, in apertura di trasmissione. Alfonso Signorini non ha precisato ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Slitta l’ingresso dei tre nuoviper undiIl loro ingresso era stato annunciato durante la precedente puntata, ma è slittato l’ingresso dei tre nuovia causa di undi coronavirus. I treche avrebbero dovuto fare il loro ingesso nella casa di Cinecittà sono Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. I tre erano pronti per raggiungere i vipponi della casa più chiacchierata d’Italia ma per loro il gioco è stato posticipato, sono stati infatti fermati. Ad annunciarlo al pubblico è stato ieri sera il conduttore e direttore di “Chi” Alfonso Signorini, in apertura di trasmissione. Alfonso Signorini non ha precisato ...

infoitcultura : Saltano gli ingressi di Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma al GF Vip per sospetto Covid - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 5, nessun nuovo ingresso: uno di loro è un sospetto caso Covid - PatriziaAlessa2 : RT @tvblogit: Grande Fratello Vip 5, nessun nuovo ingresso: uno di loro è un sospetto caso Covid - PatalanoCandida : RT @GrandeFratello: Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre VIP in procinto d… - infoitcultura : Gf Vip, sospetto caso Covid fra i nuovi concorrenti: salta l'ingresso di Bettarini, Salemi e Roma -