‘Gf Vip 5’ | Luca Onestini si scaglia contro Guenda Goria tirando in ballo anche Maria Teresa Ruta | ecco perché

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 e nel corso della serata abbiamo assistito ad un confronto traed Enock Barwuah. Qualche giorno fa, infatti,aveva fatto notare al ragazzo che, secondo il suo punto di vista, avrebbe dovuto prendere le distanze da una battuta infelice sfuggita al fratello Mario Balotelli nel corso della puntata andata in onda venerdì ed indirizzata a Dayane Mello. Ad essere intervenuto sui social per criticare la posizione presa dallaè statoil quale ha osservato che il giudizio diè corretto ma, secondo lui, la musicista non sarebbe da apprezzare. Il ragazzo ha infatti postato un video del live nel quale si vede...