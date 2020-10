GF Vip 5 | incidente per Adua Del Vesco | i compagni la soccorrono spaventati

Leggi su anticipazionitv

Nella notte Rosalinda Cannavò, in arteDel, ha avuto un. Lei è Guenda Goria erano andate a prendere l'acqua in magazzino, ma una cassa (completa di struttura in plastica pesante) è caduta sul piede dell'attrice, che ha provato un dolore fortissimo. Ovviamente, sentendo le urla di Rosalinda, tutti i concorrenti si sono allarmati e sono accorsi per aiutarla. Si è mobilitato anche il Grande Fratello Vip, che ha chiamatoin Confessionale per capire se ci fosse bisogno di una medicazione. Per fortuna la 28enne siciliana non si è fatta nulla, a parte aver provato un dolore fortissimo, come da lei stessa raccontato, che le costerà diversi lividi che compariranno nei prossimi giorni. Ma sarebbe potuta andare molto peggio.