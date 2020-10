‘Gf Vip 5’, il mistero sui nuovi ingressi slittati per colpa del Covid si infittisce: Selvaggia Roma smentisce di essere positiva al tampone, ma negano anche Giulia Salemi e Stefano Bettarini (Di martedì 27 ottobre 2020) CIeri sera è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Il padrone di casa aveva annunciato nelle puntate precedenti tre interessanti ingressi che si sarebbero realizzati proprio durante la puntata di ieri sera: ciò non è stato possibile a causa di una sospetta positività al Covid-19. I tre candidati gieffini, Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Stefano Bettarini hanno dovuto quindi rimandare il loro ingresso. I tre sono tornati in albergo in attesa di ulteriori sviluppi. La concorrente con sospetta positività al virus sembrerebbe essere stata Selvaggia Roma, come svelato da diversi portali, per questo motivo la sua ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 ottobre 2020) CIeri sera è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Il padrone di casa aveva annunciato nelle puntate precedenti tre interessantiche si sarebbero realizzati proprio durante la puntata di ieri sera: ciò non è stato possibile a causa di una sospetta positività al-19. I tre candidati gieffini,hanno dovuto quindi rimandare il loro ingresso. I tre sono tornati in albergo in attesa di ulteriori sviluppi. La concorrente con sospetta positività al virus sembrerebbestata, come svelato da diversi portali, per questo motivo la sua ...

