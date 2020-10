‘Gf Vip 5’ | ecco come sono andati gli ascolti della tredicesima puntata del reality show

Leggi su isaechia

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ladel Grande Fratello Vip 5 ha registrato davanti al teleschermo 3.100.000 spettatori per uno share pari al 19.2, mentre su RaiUno l’ultimafictionIo Ti Cercherò ha conquistato 4.374.000 spettatori pari al 18.5% di share. Un dato leggermente in discesa per ildi Alfonso Signorini, che ieri sera – con le new entry saltate all’ultimo minuto, la mancata eliminazione al televoto e le stesse tematiche già affrontate ampiamente nelle precedenti puntate – ha destato sicuramente un po’ meno l’attenzione continua dei telespettatori rispetto agli appuntamenti precedenti. La dodicesimadel programma, andata in onda lo scorso venerdì, aveva totalizzato infatti ...