Gerry Scotti positivo al Covid 19 | “sono a casa sotto controllo medico” FOTO

Leggi su aciclico

(Di martedì 27 ottobre 2020)al coronavirus Ieri purtroppo il noto conduttore di Caduta Libera ha dato una bruttissima notizia ai suoi fan.ha fatto sapere ai propri seguaci di essereal. ll professionista pavese, condividendo uno scatto che lo mostra sorridente sui social, ha scritto la seguente didascalia: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il-19. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Andiamo a vedere nello specifico cosa sarebbe accaduto all’artista Mediaset.dopo questo annuncio non ha aggiunto altri dettagli alla notizia. Il padrone dia Chi vuol essere milionario? e Tu si Que Vales in questi mesi in cui la pandemia ha davvero ...