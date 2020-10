Gentiloni: in arrivo nuovo rallentamento economia (Di martedì 27 ottobre 2020) BRUXELLES - Le misure restrittive adottate "sono sfortunatamente necessarie ancora una volta per appiattire la curva" dei contagi anche se probabilmente porteranno "a un significativo rallentamento ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) BRUXELLES - Le misure restrittive adottate "sono sfortunatamente necessarie ancora una volta per appiattire la curva" dei contagi anche se probabilmente porteranno "a un significativo...

BRUXELLES - Le misure restrittive adottate sono sfortunatamente necessarie ancora una volta per appiattire la curva dei contagi anche se probabilmente porteranno a un significativo ...

Il grosso delle risorse economiche dell'Unione europea per fare fronte alla crisi del Covid-19 arriverà nella tarda primavera del ...

BRUXELLES - Le misure restrittive adottate sono sfortunatamente necessarie ancora una volta per appiattire la curva dei contagi anche se probabilmente porteranno a un significativo rallentamento dell'economia. Il grosso delle risorse economiche dell'Unione europea per fare fronte alla crisi del Covid-19 arriverà nella tarda primavera del 2021.